‘Het gevoel van verlies kun je het beste vergelijken met het verbreken van een relatie’

1. Wat is er nou aan de hand, met deze supporters? ,,De hele hoge mate van identificatie van de supporters met hun club is iets dat je alleen maar in persoonlijke liefdesrelaties ziet. De wedstrijdsport bestaat uit het creëren van een plezierige spanning waarbij je in dat stadion je eigen emoties in het publiek mag uiten. In de harde werkelijkheid is er ook sprake van spanningen, maar daar mag je die emoties niet uiten, daar zijn ze juist taboe. Alleen in de privé sfeer uit je je zo, met ruzies en liefde en seks. En dat je dat gezamenlijk doet in zo’n stadion schept een onderlinge band.”