Het ging bij Werkmakelaar-Oost al mis vanaf het begin

Stedendrie­hoek ruikt aan groene water­stofeco­no­mie

11:35 Het Cleantech Center in Zutphen staat morgen in het teken van waterstof. Tijdens een uitverkochte bijeenkomst laten 150 ondernemers zich bijpraten over de kansen van waterstof. Spreker is Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft.