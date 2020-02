Het houdt maar niet op: opnieuw autobrand in Deventer

Suzannes huis tot de nok toe vol met boodschap­pen­pak­ket­ten voor Voedsel­bank

11 februari Suzanne's gang staat vol. De slaapkamer is net leeggeruimd waardoor de overloop nu hink-stap-springen is. Achter de stoel in de woonkamer staat het hoog gestapeld. De schouw is ingebouwd. Overal, maar dan ook overal staan Plus-boodschappenpakketten. De Deventerse spaarde ze bij elkaar voor de Voedselbank. Bijna honderd dozen vol staan er in huis.