Het huis dat Henk bouwde van boomstammen in Deventer is te hoog, maar afbreken vindt rechter ‘onredelijk’

Video Voor het meest swingende avondje uit, ga je stijldan­sen. ‘De cursisten zijn blij, heel blij’

Swingen in een nachtclub of een avond lang hossen in een lekkere kroeg, dá mag nog niet. Wil je weer lekker los op een dansvloer, dan moet je in deze tijd van coronabeperkingen voor de tango of de quickstep naar dansles. ,,Op straat is alles nu zo koel en afstandelijk; hier kruip je weer even dicht tegen elkaar aan.”

6 februari