Het ijs op? Vijf tips van een schaatsleraar uit Deventer

1. Zorg voor goede schaatsen en kleding

Jos van Leeuwen: ,,Er zit een verschil tussen hockeyschaatsen en noren. Ik draag zelf noren, met lange ijzers dus. Dan heb je veel meer stabiliteit dan met hockeyschaatsen, die ronde ijzers hebben. Zorg er natuurlijk ook voor dat je ijzers goed geslepen zijn. Dat schaatst veel soepeler.’’

,,Je schaatsen moeten goed passen. Als ze te groot zijn, krijg je blaren. Als ze te klein zijn, krijg je zere voeten. Ga je naar natuurijs? Zorg dan dat je goede kleding hebt, bijvoorbeeld winddichte kleding. Geen spijkerbroek. Ook heel belangrijk: draag een helm en handschoenen. Als je zonder vingers vier bier wilt bestellen, kom je nergens.’’

2. Doe de eendenpas

,,Als je weg wilt rijden, doe dan de eendenpas, zoals we het noemen. Je laat je een klein beetje voorover vallen en je zet je voeten in een V-vorm. Je zet dan je ene voet schuin voor de andere. Plaats je gewicht op je achterste been. Daarna op je voorste been. Zet je achterste been voor je voorste been en herhaal wat je deed. Je achterwerk duw je naar beneden en je houdt je knieën een beetje gebogen.’’

3. Er moet een vuist tussen je knieën kunnen

,,Dan heb je een schaatsbreedte van ongeveer twintig centimeter. Als je wijdbeens gaat staan, werkt schaatsen niet. Zak daarna een beetje door de knieën en je kunt al stabiel glijden.’’

4. Als je valt, maak je dan klein

,,Zak door je knieën. Niet voorover vallen en jezelf met je handen proberen op te vangen, want dan kun je je polsen kneuzen of breken. Ik ben zelf zeven weken geleden nog onderuit gegaan, omdat ik in een scheur in het ijs terecht kwam. De voorkant van mijn ijzers zijn bijna haaks op het ijs. Dat kun je op natuurijs niet doen. Dan kom ik weer terug bij tip 1: zorg dat je ijzers aan de voorkant rond zijn, dan kom je minder snel vast te zitten.’’

,,Val je achterover? Probeer je handen achter je hoofd te doen. Je hoofd is het meest kwetsbaar. Val je voorover? Handen voor je gezicht. Hier komt weer het belang van de helm terug.’’

5. Probeer te ontspannen

,,Ontspannen is het belangrijkste. Schaatsen is leuk! Ga niet als een houten Klaas op het ijs staan, want dan lukt het niet. En mocht het schaatsen echt niet lukken, neem dan een schaatsrekje of een stoel mee. Heb je dat onder de knie? Duw dat rekje weg en ga het alleen proberen.’’