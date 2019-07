Het is even wennen: na bijna vijf maanden is de Brinkgreverweg in Deventer weer open

10 maart

Het gedeelte van het kruispunt Ceintuurbaan-Veenweg naar het kruispunt Van Oldenielstraat-Amstellaan lag er vanaf 10 maart uit. In opdracht van de gemeente is het weggedeelte geheel heringericht. In november vorig jaar werden de bomen al gekapt en in het voorjaar werd begonnen met het ‘echte werk’: onder andere de oude rioolbuizen werden vervangen en het wegdek werd uiteraard voorzien van nieuwe asfaltering.

Week eerder

In maart liepen de werkzaamheden aanvankelijk iets vertraging op door hevige regenval. Maar in de loop van de resterende maanden is de vertraging omgebogen in een ‘voorsprong'. Uiteindelijk is de klus een week eerder klaar dan gepland. In de nieuwe opzet zijn er wat minder openbare parkeerplaatsen. Ook moeten er nog nieuwe bomen geplant worden.