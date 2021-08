Het is weer raak in ‘Brandweerd’: dit keer slaan de vlammen uit een illegale afvalberg in de Deventer wijk

Vrouw in Deventer wil brand zelf blussen, maar dat gaat mis (en dat kan de brandweer niet waarderen)

1 augustus Onbekenden hebben zaterdag even na 06.00 uur brand gesticht in een mobiel toilet aan de Moerbeistraat in de Deventer wijk Zandweerd. Een bewoonster probeerde de brand te blussen met een emmer water, maar dat zorgde door de chemicaliën in het toilet juist voor steekvlammen. ,,Je schrikt je dood, dat ding staat tegen je huis aan.”