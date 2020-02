Het is weer raak in Deventer: twee auto's branden uit

De brandweer rukte rond twee uur vannacht uit. De omgeving werd ruim afgezet, publiek werd op afstand gehouden achter de linten. De autobrand dreigde door de harde wind over te slaan naar een carport een schuur en woningen. De schuur bij de woning waar de auto's stonden stond vol rook. In totaal werden zes huizen ontruimd. Hoe groot de schade aan de woning en schuur is is niet bekend. De bewoners konden de woning veilig verlaten.

Brandstichting

Of de politie uitgaat van brandstichting, net als bij eerdere autobranden in de stad, is nog niet bekend. Team Forensische Opsporing doet onderzoek om de precieze oorzaak te achterhalen. Het is -met de twee auto's van vannacht erbij- de negende autobrand in 2020.