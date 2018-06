Het is weer raak: nu geen water in Averlo door kapotte leiding

Jaman presen­teert single en videoclip in 'zijn' Deventer

11:35 'Laat de zon voor altijd schijnen', heet de nieuwe single van de in Deventer geboren en getogen volkszanger Jaman. Bij dit nummer is een videoclip gemaakt. De presentatie van single en clip is zaterdag om 16.00 uur in Filmhuis De Keizer aan de Keizerstraat in Deventer.