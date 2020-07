Het kan weer: met de FlixBus vanuit Apeldoorn en Deventer naar Amsterdam en Berlijn

Met een beperkt aanbod probeert de busmaatschappij de toenemende vraag van reizigers te beantwoorden, nadat de bussen door de coronacrisis ruim drie maanden geparkeerd stonden. Ook vanuit Apeldoorn en Deventer neemt de vraag naar busreizen naar onder meer Amsterdam, Hannover en Berlijn weer toe. ,,We merken vooral dat er een grote vraag is naar vervoer net over grens. We zijn blij dat iedereen weer enthousiast is om te reizen’’, zegt woordvoerder Linde Olde Hampsink.

Twee stops per halte

FlixBus stopt momenteel twee keer per dag op de haltes in Apeldoorn (op het Stationsplein) en Deventer (nabij het Centraal Station van Deventer, om precies te zijn op het Piet Van Donkplein voor de fietsenstalling). Het gaat om een reis met eindbestemming Amsterdam Sloterdijk en de andere kant op richting Berlijn, via Hannover. Voorheen had de internationale busvervoerder ook al lijnen lopen vanuit Deventer naar Eindhoven, Brussel, en Antwerpen.

Uitbreiding in de zomer

Mogelijk kunnen reizigers uit Apeldoorn en Deventer deze zomer ook naar andere bestemmingen dan Amsterdam en Berlijn te reizen. Olde Hampsink: ,,Klanten beslissen welke reizen beschikbaar zijn. Hoe meer interesse in een bepaald gebied, hoe meer reizen we kunnen aanbieden. Dit monitoren en evalueren wij via verschillende kanalen. FlixBus wil zijn netwerk zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer opbouwen om comfortabel en veilig te kunnen reizen door heel Europa.’’

Wie Deventer naar Amsterdam of Berlijn wil dient wel even geduld te hebben. Een FlixBus-rit van Apeldoorn en Deventer naar Amsterdam duurt 3.55 en 4.25 uur. Van Apeldoorn en Deventer naar Berlijn doet er met de groene bus 7.05 en 6.35 uur over.

Hygiëne maatregelen

Om de kans op coronabesmettingen in de FlixBus te voorkomen, worden de bussen na elke rit grondig gedesinfecteerd. Ook is het in- en uitstappen alleen mogelijk via de achterdeur van de bus, waar reizigers hun handen kunnen desinfecteren en is de ticketcontrole contactloos. Voor reizigers is het verplicht om een mondkapje te dragen en wordt er gevraagd om 1,5 meter afstand te houden op de halte en tijdens het in- en uitstappen.

Daarnaast heeft FlixBus een informatietool ontwikkeld waarmee reizigers de bezettingsgraad van de bus op elke gewenst moment kunnen zien. Zo kunnen passagiers zelf besluiten of ze gezien de bezetting een stoel willen reserveren of op een ander tijdstip willen reizen.