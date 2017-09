Het laatste woonschip heeft de haven verlaten

Woonschepen moeten hun heil buiten Deventer zoeken in havens waar ze nog wel welkom zijn. Tientallen jaren lagen in de Deventer havenarmen schepen waar op gewoond werd. Vaak klassieke schepen of oude binnenvaartschepen.

Het laatste woonschip Nooit Gedacht van de familie Den Ouden moest op 1 september zijn vertrokken. Den Ouden woonde 33 jaar op het schip in de Eerste Havenarm, naast de Prins Bernhardsluis. Voor hem vertrokken de afgelopen twee jaar nog twee andere woonschepen. Nu kunnen in de binnenhaven alleen nog binnenvaartschepen van de beroepsvaart voor een tijdelijke ligplaats terecht, schepen die wachten op laden of lossen.

Vergunning

Woonschepen krijgen geen vergunning meer om langere tijd een ligplaats te huren.Op de kop van de Eerste Havenarm wordt nog wel op een boot gewoond.

Bert Brouwer en Fransien Attema zagen vanuit hun drijvende woning, Het Waterhuis, het laatste woonschip vertrekken. ,,Erg jammer dat dit gebeurt'', zegt Brouwer. ,,Volgens mij is er genoeg ruimte in de haven om woon- of ligschepen hier toe te laten. In andere havens kan het ook, waarom in Deventer niet?''

Visie

Ze wijzen naar de oostelijke kade van de Eerste Havenarm. Daar is volop ruimte, betogen Attema en Brouwer. Een voormalige sloperij, Burnside en de loods van Pontmeyer grenzen nu direct aan het water. ,,Maak daar een kade'', zegt Brouwer. ,,Er is genoeg ruimte. Ik mis visie van de gemeente wat ze met de haven willen en hoe er ook te leven. In de havens van Zutphen, of in de noordelijke provincies zijn woon- of ligschepen welkom naast de beroepsvaart.''