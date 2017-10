Het lijkt erop dat de wolf vertrokken is

Het aantal meldingen van de wolf op de Veluwe is de laatste dagen zo sterk afgenomen dat de wolf mogelijk de Veluwe en ons land al weer heeft verlaten. Dat stelt Wolven in Nederland. Wel blijkt er nog een derde foto van de wolf te zijn, die als eerste is genomen.

In Zuid-Afrika is de Brit Kristian de la Riva (39) een gediplomeerd natuurgids. Hij traceerde leeuwen, luipaarden en is wat gewend. Maar een wolf? In Nederland? Gelukkig voor hem kreeg hij meerdere kansen, die vrijdag de dertiende, om de wolf vast te leggen.

,,Ik was burlende herten aan het observeren, toen ik vanuit de bosrand opeens een groep herten zag wegrennen, even later kwam een wolf uit de richting aanlopen'', zegt De la Riva. ,,Ik had nooit verwacht die in Nederland te zien, maar zag best snel dat het geen hond was.'' De wolf verdwijnt snel uit beeld, te snel om een foto te kunnen maken. Iets later op een bospad staat De la Riva opeens oog-in-oog met de wolf. ,,Op niet meer dan tien meter afstand was het, dat was even schrikken. Ik bleef stil staan, precies zoals ik dat geleerd heb. De wolf liep na een paar seconden weg. Ik was te verbluft om een foto te maken.''

Iets later kwam die kans wel. De spoorzoeker zag op een open deel van de Veluwe de wolf voor een Schotse Hooglander staan. ,,De herten maakten zich uit de voeten, maar de koeien speelden wat met de wolf, zo leek het. Door mijn verrekijker heb ik met de mobiel een foto kunnen maken. Niet heel scherp, maar ik weet zeker dat het een wolf was.''

Te vaag

Hij zoekt contact met Wolven in Nederland, het samenwerkingsverband van natuurorganisaties die de wolf in ons land graag terug zien komen. ,,De foto van Kristian kon niet zelfstandig als bewijs van een wolf dienen'', zegt Leo Linnartz van Wolven in Nederland. ,,De foto was niet scherp genoeg om de contouren te zien en zeker te weten dat het een wolf was en geen wolfshond.''

Drie dagen later werden twee scherpere plaat gemaakt door Karin van der Sluis uit Arnhem. Wolvenexperts uit Nederland en Duitsland herkennen op Van der Sluis' foto's zonder twijfel een wolf. ,,Maar achteraf is de eerste foto van Kristian bijna zeker ook van dezelfde wolf'', zegt Linnartz. ,,De foto is te onscherp om zelfstandig als bewijs te dienen, maar als we er nu naar kijken en het combineren met de andere twee foto's is het hoogstwaarschijnlijk de wolf.''

Kort voor De la Riva de eerste wolvenfoto maakte kwamen er al meldingen bij Wolven in Nederland van mensen die op de Veluwe het dier gespot hadden. Die gestage stroom ging door tot donderdagavond toen de provincie de terugkeer van de wolf op de Veluwe bekend maakte. Daarna stroomde de mailbox van Wolven in Nederland vol.

Verdwenen