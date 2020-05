Het nieuwe vrijheidsmonument van Deventer is af: een ode aan de vrijheid en een verwijzing naar corona

De opkomst was wat schraal, grapt Deventer kunstenaar Wiljo Damstra Rouwenhorst aka Will-Yoow. Maar dat was ook de bedoeling. Vanwege de coronamaatregelen werd het nieuwe vrijheidsmonument van de stad in petit comité onthuld. Loco-burgemeester Carlo Verhaar sprak de aanwezigen toe: ,,Ik mis kunst en cultuur in Deventer enorm deze maanden. De podia zijn leeg, de zalen zijn leeg. Makers zitten thuis. Alles staat stil. Dat is ingrijpend voor de sector. Als wethouder van cultuur gaat me dat aan het hart. Gelukkig kunnen dit soort projecten wél doorgaan. Dat zijn de lichtpuntjes in deze tijden.”