Het oudste bliksembeveiligingsbedrijf ter wereld zit in Deventer en wordt 240 jaar: ‘Bliksemafleiders waren de Iphones van de 18e eeuw’

Provincie stak bijna een ton in mislukte verbouwing Houtmarkt­school: ‘We beraden ons nu op de ver­volgstap­pen’

7:19 Tien luxe appartementen, in een vervallen monument in hartje stad. De provincie Overijssel zag de plannen voor de voormalige Houtmarktschool in Deventer helemaal zitten en maakte voorafgaand aan de verbouwing 90.000 euro over, als subsidie. Nu de ontwikkelaar achter het project failliet is verklaard en de verbouwing ergens halverwege is stil komen te liggen, weet de provincie vooralsnog niet wat te doen.