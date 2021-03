Het Rode Dorp kleurt weer oranje: auto nummer negen gaat in Deventer op in vlammen

De brandweer had de autobrand van vannacht snel onder controle, maar het bewuste voertuig is wel volledig verwoest.

Of de brand is aangestoken is nog niet bekend, de politie doet onderzoek en vraagt eventuele getuigen zich te melden. Ook vragen zij mensen met beveiligingscamera’s of een dashcam in de omgeving van de brand of zij opnames willen bekijken van afgelopen vannacht.