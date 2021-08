Het ‘valt wel mee’ daar in Afghanistan, tweette Saskia van GroenLinks Deventer. Nu gaat ze door het stof

Gerrit Nauber, de rots van Deventer: ‘Go Ahead Eagles verdiende meer, maar er wacht ons nog een loodzwaar seizoen’

15 augustus Vertwijfeling, ontzag, de schroom om tussen de grote mannen van de eredivisie te staan. Precies 45 minuten had Go Ahead Eagles vrijdagavond nodig om het juk van zich af te gooien. In een als vanouds kolkende Adelaarshorst leverde de eredivisierentree van de Deventenaren tegen sc Heerenveen (0-1) de bevestiging op dat de ingeslagen weg maar zo eens de juiste kan zijn richting lijfsbehoud. En dat stemde Gerrit Nauber, de nieuwe leider van de defensie, tevreden.