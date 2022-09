Het Vlier eert sporthelden Krol en Oosterwegel met eigen hal in Deventer: ‘Heel speciaal en gaaf’

Unieke winkel uit Schalkhaar haalt net niet de 100 jaar: ‘Ik wil wat anders doen’

Schriften, speelgoed, potten en pannen. 95 jaar lang is Warenwinkel De Lange een begrip in Schalkhaar. Maar de karakteristieke familiezaak stopt ermee. Eigenaresse Hennie Smeenk (56) heeft andere plannen. ,,Mensen vinden het jammer dat we gaan sluiten, maar er is ook veel begrip voor mijn keuze.’’

7 september