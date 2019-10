Het Vlier in Deventer waarschuwt leerlingen: houd de buurt schoon of riskeer boete van 140 euro

Jansen benadrukt dat het in het algemeen reuze meevalt met de overlast voor de buurt. ,,Eens in de zoveel tijd krijgen we een klacht uit de buurt. Doorgaans gaat het dan om de speeltuintjes in de buurt waar onze leerlingen komen, een blikje cola drinken, wat eten en een peuk roken. Na zo'n melding gaat iemand van ons erop af en spreken we de leerlingen aan. We waarschuwen de scholieren ook dat het Team Toezicht en Handhaving van de gemeente boetes uitdeelt. Als dat net is gebeurd, gaat het vaak weer een poosje goed.”