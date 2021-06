Het wemelt ineens van de Denen in Deventer ‘Voor een coronatest. Maar waar zijn we hier eigenlijk?’

Van ver af is de meterslange rij bij de testlocatie naast de Plus in Colmschate al te zien. Hier en daar een Nederlander, maar het wemelt er vooral van de rode voetbalshirtjes van het Deense elftal. Een van hen is de 35-jarige Ulrik. Hij heeft er al een rit van bijna zeven uur opzitten om in Deventer te komen. ,,Dit is gewoon een tussenstop om ons te laten testen. We dachten dat het in Amsterdam wel drukker zou zijn, maar als ik de rij zie, weet ik niet of dat wel zo is.”