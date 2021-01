Het wonder van Boerhaar: rijke parochiaan redt ná zijn dood kerk van de ondergang

Hedy is de eerste Deventer masseuse voor trouwe viervoe­ters: ‘Ik leeg de stressem­mer van de hond’

19 januari Iedereen in Deventer en omstreken die zijn of haar hond eens even stevig wil verwennen, kan vanaf deze week terecht bij Kyno Connection. Met haar nieuwe eenmanszaakje is Hedy Riesewijk de eerste in de wijde regio die massages op maat aanbiedt, speciaal voor viervoeters.