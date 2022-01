Het wordt een bewogen jaar voor Snelle: hoe ver laat corona hem komen?

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer 10: Snelle (Lars Bos)

Niet niks

Doet hij écht niets meer zonder dat gevoel van moeten? Of laat Bos zich onbewust opjagen door de diepgewortelde angst om irrelevant te zijn voordat hij financieel onafhankelijk is? Hoe rustig is hij echt, nu corona al bijna twee jaar lang grote, lucratieve optredens onmogelijk maakt?

Grote shows februari

Op 16, 17 en 18 februari staan eerder afgeblazen shows gepland in AFAS Live in Amsterdam. Gevolgd door een optreden in de Lotto Arena in Antwerpen, Snelle is immers ook in België populair. Maar hoe ver laat corona hem in 2022 komen?