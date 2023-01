Hier krijgt Diepenveen straks tientallen extra huizen, sportclub huiverig voor klagende buren

Recordpo­ging Go Ahead gestaakt: veld van RKC is onbespeel­baar door sneeuw en gladheid

De recordpoging van Go Ahead Eagles om twaalf eredivisieduels op rij ongeslagen te blijven, is voorlopig in het (bevroren) water gevallen. De ploeg uit Deventer zou vanavond in Waalwijk aantreden tegen RKC, maar vanwege sneeuwval en ijsvorming is het veld in het Mandemakers-stadion onbespeelbaar.

21 januari