Hier kun je op slechts een paar uur rijden naar hartenlust skiën

1. Winterberg (ca. 275 kilometer vanuit Apeldoorn)

Samen met Garmisch-Partenkirchen het bekendste skigebied van Duitsland. Kent dan ook weinig geheimen, maar blijft wel aan populariteit winnen. Dat komt onder meer doordat er veel is geïnvesteerd in sneeuwkanonnen, zodat skiërs nooit meer eerder dan gewenst huiswaarts hoeven keren. Met meer dan twintig skiliften in de zogenaamde Skiliftkarussell Winterberg is er voor ieder wat wils. Ook geschikt voor langlaufers, wandelaars en rodelaars. Er zijn zelfs speciale rodelliften. Winterberg was in januari niet voor niets gastheer van het WK rodelen. Après-skiën kan ook aan de voet van de pistes. Dan hoef je niet meer in beschonken toestand met de skilift naar beneden.

2. Willingen (ca. 276 kilometer vanuit Apeldoorn)

Ligt ook in Sauerland en wordt het kleine broertje van Winterberg genoemd. Volgens de ANWB ideaal voor een (lang) weekend. Het skigebied van Willingen is kleiner dan dat van Winterberg, maar heeft wel een afdaling van meer dan 2 kilometer in huis. Heeft een cabinelift naar de top van de Ettelsberg lopen die geschikt is voor skiërs, wandelaars en rolstoelers. Daar, op zo’n 830 meter hoogte, geniet je van een geweldig uitzicht en van bier en bratwurst in de karakteristieke Siggi’s Hütte. Sneeuw is hier geen zekerheid, drukte wel.

Volledig scherm Willingen. © Skigebiet Willingen

3. Braunlage (ca. 421 kilometer vanuit Zwolle)