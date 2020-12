Hier raken mensen in het donkerrode Deventer het vaakst besmet met corona

Welke kleur verlich­ting krijgt Veentunnel? Devente­naar mag speciale gelegen­heid aandragen, mét passend kleurtje

6 december De ledverlichting in de lange Veentunnel in Deventer die roodgeel kleurt bij een succes van Go Ahead Eagles. Voor de hand ligt ook een rood-wit-blauwe aanlichting van de tunnel op Bevrijdingsdag. Of alle kleuren van de regenboog op LHBT-dag.