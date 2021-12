Hier wil Deventer duizenden woningen bouwen, maar past dat wel bij karakter van stad en dorp?

VIDEO Elektri­sche bakfiets nieuw wapen in strijd tegen tekort aan krantenbe­zor­gers

Overdag werkt hij als procesconsultant. In de vroege ochtend bezorgt Alexander James kranten. De Apeldoorner heeft daarbij sinds kort de beschikking over een elektrische bakfiets. ,,Het zorgt ervoor dat ik in dezelfde tijd meer kranten kan bezorgen.’’

17 december