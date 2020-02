Hierdoor lagen mensen in de buurt van de A1 bij Deventer vannacht én komende nacht wakker

Huisartsen gefrus­treerd over communica­tie met Deventer Ziekenhuis, patiënt moet langer wachten

10:13 Huisartsen in Deventer kunnen hun patiënten sinds eind vorig jaar minder goed informeren over de plannen en resultaten in het Deventer Ziekenhuis. De oorzaak: een nieuw elektronisch patiëntensysteem van het ziekenhuis, dat tot veel frustratie bij huisartsen in de omgeving leidt.