Hijsklus nieuwe mijlpaal op NS-station Deventer Colmschate

Voor het eerst sinds 2014 minder bijstands­kin­de­ren in Deventer

30 november Het aantal kinderen dat leeft in bijstandsgezinnen in Deventer is vorig jaar voor het eerst sinds 2014 gedaald. In 2017 is het aantal met ongeveer 60 kinderen afgenomen naar 1390. Dat is iets minder dan 8 procent van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar.