Hindernisbaan voor rollators en rolstoelen in Winkelcentrum Keizerslanden

Winkelcentrum Keizerslanden is ongeschikt voor rollators en rolstoelen. De drempels zijn zo hoog, dat je er onmogelijk met een zwaarbeladen rollator overheen kunt. De centimetershoge drempels overschrijden alle normen. De gemeente Deventer gaat het nog deze week aanpakken, belooft ze.

Maar volgens mevrouw A.M. Keijser - 'liever niet met voornaam in de krant' - is het de zoveelste keer dat de gemeente vergeet rekening te houden met mindervaliden. ,,Ik word er zo boos van'', verzucht ze. De 81-jarige Schalkhaarder stuurde onlangs een noodkreet naar de gemeente Deventer, over meerdere kwesties. ,,Ik moet mijn rollator optillen om over het randje te komen. Als die dan zwaarbeladen is met boodschappen is dat niet te doen. Ik heb geluk dat er altijd wel iemand is die helpt. Maar dat is toch belachelijk?''

Klachten

Op haar brief kreeg Keijser geen reactie. Terwijl ze niet de enige is die last heeft van de hoge drempels op het nieuwe winkelcentrum. Ook Angelique Sprokholt, winkelmanager van de Etos, krijgt er geregeld klachten over. Ze heeft het al aangekaart bij de aannemer, maar nog zonder succes. ,,En ja, wat kunnen wij ermee als winkelmeisjes?'' Over de drempel van haar winkel liggen nu dikke matten, maar door de matten heen zijn de hoge drempels nog te zien.

,,Er heeft gewoon iemand zitten slapen", zegt Albert Gelissen, secretaris van de Katholieke Bond van en voor Ouderen (KBO). ,,Dit is natuurlijk heel kwalijk." Hoewel er veel ouderen binnen de KBO in en rond Keizerslanden wonen, zijn er nog geen klachten over geweest. ,,Maar ouderen klagen sowieso weinig. Ze zijn over het algemeen heel tevreden."

Bij navraag erkent de gemeente het probleem. Zij is verantwoordelijk voor de bestrating van het winkelcentrum, en de klinkers liggen simpelweg te laag onder de drempels. Dat heeft een praktische oorzaak, zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman: klapdeuren. ,,Winkels met klapdeuren hebben een hogergelegen drempel, anders kunnen de deuren niet open. Bij schuifdeuren niet.''

Maar dat het geen centimeters moeten zijn, dat ziet Stuurman ook wel in. Momenteel overschrijden ze de hoogtenorm van maximaal 2 centimeter. Nog deze week worden de straten verhoogd, belooft Stuurman. Maar het is een blijvend probleem, want de drempels in de winkels met de klapdeuren blijven. ,,Dat ligt aan het ontwerp van de winkel, dat gemaakt is door de architect die door de winkeleigenaar is ingeschakeld.''

Zandpaden

Het stoort Keijser dat de voorzieningen voor mindervalide mensen zo weinig aandacht krijgen. De drempels op Keizerslanden is maar één voorbeeld. ,,Ook die rottige zandpaden hier. Het is waardeloos.'' Keijser doelt op de bospaden in Park Braband in Schalkhaar. ,,Bij droog weer is het net het strand bij Scheveningen, en bij nat weer is het drijfzand.''

Zo'n jaar geleden is er nieuw zand gestort. ,,Omdat het mooier is. Het zag er beeldig uit zeg ik eerlijk, maar voor de toegankelijkheid is het een drama. In het zand zit leem en dat houdt water vast. Je komt er niet doorheen met een rolstoel of rollator.''

Vergeten

Haar hond Juulz kan ze alleen uitlaten met een schroevendraaier en een borstel op zak: om het leem tussen de wielen van haar rollator weg te schrapen. Over een route waar ze eerder twintig minuten over deed, doet ze nu drie kwartier, omdat ze telkens moet stoppen om haar wielen schoon te maken.

Het lijkt, zegt ze, alsof een grote groep mensen vergeten wordt. Want juist in Park Braband maken veel ouderen van het naastgelegen woonzorgcentrum een ommetje. Met rolstoel of rollator. ,,We worden steeds ouder, dus de groep mindervaliden wordt steeds groter. Bij Park Braband gaan ze er al een beetje van uit dat ik het wel oplos, dat doe ik altijd. Er wordt te weinig rekening met ons gehouden. Ze denken gewoon niet na.''