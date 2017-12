Historie Deventer Koek hapklaar aangeboden tijdens expositie in De Waag

De Deventer Koek staat vanaf 21 januari centraal in een tentoonstelling in Museum De Waag. Het is al 600 jaar geleden dat de beroemde koek voor het eerst werd beschreven.

Wereldberoemd, maar vervloekt door Drs. P: de Deventer Koek. Volgens de dichter is de Deventer trots slechts goed voor onwelkom familiebezoek. Daar denkt Deventer Verhaal anders over. Van 21 januari tot 3 juni is in De Waag de expositie: Deventer Koek. Al zes eeuwen houdbaar. In die expo wordt de lekkernij van verschillende kanten belicht: als handelsproduct, als stadsicoon, maar ook als ingrediënt voor recepten.

Recept

Volgens directeur Garrelt Verhoeven van Deventer Verhaal blijft het daar niet bij. ,,Er zal ook wat te proeven zijn.'' Bovendien haakt de horeca aan: koks van verschillende Deventer restaurants gaan met de koek aan de slag en ontwikkelen een recept. Verhoeven: ,,De Deventer koek is nu vooral een soort luxeproduct, maar is ook heel geschikt om mee te koken. Voor wildsauzen bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd wat ze er verder mee maken. Tiramisu, niet met lange vingers, maar met Deventer Koek. Dat lijkt me heerlijk.''

Het steekt hem dat de Deventer Koek vooral in de regio Deventer verkrijgbaar is, maar niet in de supermarkten in bijvoorbeeld Den Haag. ,,Ik zou het zo leuk vinden als hij daar ook in de schappen zou liggen. Ik denk niet dat we dat met deze expositie voor elkaar krijgen, maar we kunnen ook mensen van buiten in contact brengen met de koek.''

Volgens conservator Petra van Boheemen is het bijzonder dat de koek aantoonbaar al zes eeuwen bestaat. ,,In 1417 was er al een gilde dat de richtlijnen streng had vastgelegd.''

Volgens haar bestaat de expositie uit drie lagen, per verdieping opgebouwd. Op de begane grond: Deventer als koekstad, met levensgrote blow-up foto's van Deventer straten en de originele uithangborden van Coelingh, Klopman Baerselmans en Bussink. Op de eerste verdieping de Deventer Koek als kwaliteitsproduct: onder meer met het gildepaneel. Maar ook de kracht van reclame, met een ruime collectie aan wikkels door de tijd heen. De derde verdieping is volgens van Van Boheemen in het thema Heel Deventer Bakt, met onder meer aandacht voor de verschillende Deventer bakkerijen, maar ook de recepten van Deventer restaurants.