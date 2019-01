Historie in Deventer: Grote Kerkhof is nu autovrij

2019 gaan we voelen in onze portemon­nee: alles wordt duurder

9:29 Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, blijft in veel opzichten natuurlijk gissen. Wat we wel weten is dat er per 1 januari 2019 allerlei wetten, regels en belastingtarieven zijn veranderd en daardoor veel dingen duurder worden. Niet alleen onze dagelijkse boodschappen maar ook het bezoekje aan de kapper en een rit met taxi of trein.