Hitte remt de kooplust in de winkelstraten

Deventer band Knars zet doneerac­tie op voor tweede album

3 augustus De Deventer punkband Knars is een crowdfundingsactie gestart om een nieuw album uit te kunnen brengen. In korte tijd brachten de fans al bijna 2000 euro in het laatje. Om het album - dat al is opgenomen - te kunnen uitbrengen, is ongeveer drie keer zoveel geld nodig.