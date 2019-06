Hittegolf in aantocht: kan je dan een korte broek aan naar werk?

Het wordt heet deze week. Ook op kantoor. Kan je dan als man in korte broek op het werk verschijnen? Nee, stellen experts in koor. ,,Alleen als je een echte nette korte broek hebt, maar de meeste Nederlanders dragen oude lompen”, constateert Peter de Cocq van herenmodezaak Piet van Putten in Deventer.

De nette korte broeken van deze Deventer onderneming gaan als warme broodjes over de toonbank dezer dagen. ,,Nederlanders hebben niet een heel uitgebreide zomergarderobe, dus als de zon dan wat langer schijnt, hebben we wat nieuws nodig”, zegt De Cocq. ,,Wist je dat de gemiddelde man tien jaar met een korte broek doet? Dat zegt wel genoeg. Kijk ook maar eens om je heen in de stad. Nederlanders zijn over het algemeen niet heel erg goed gekleed.”

Volledig scherm Bij Piet van Putten Herenmode in Deventer tonen ze hoe je er netjes uitziet in een korte broek. Verslaggever Bas Tijhaar krijgt een zomerse outfit aangemeten. © FOTO HISSINK

De Cocq wijst in principe een korte broek op werk af. ,,Als je geen klanten ontmoet, dan kan het nog net. Al willen je collega’s vast ook niet naar al die magere, behaarde benen kijken. Maar heb je rechtstreeks met anderen contact, dan vind ik een lange broek een plicht. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Kijk naar zuidelijke landen, zoals Italië en Spanje. Daar lopen de heren ook niet in korte broek.”

Benen

Maar wat nou als de hitte lang aanhoudt? ,,Er zijn nette korte broeken. Zeker in combinatie met een blouse en een jasje, kan dat er heel goed uitzien”, toont hij in de winkel in de binnenstad van Deventer. ,,Smart casual noem je dit. Je moet er wel de benen voor hebben. Zoals gezegd: ik prefereer een lange broek. En daar heb je best wat exemplaren van die helemaal niet zo warm zijn.”

Volledig scherm © FOTO HISSINK

De ideale combinatie is volgens De Cocq wol met linnen. ,,Wol zorgt er voor dat er geen kreuken ontstaan, linnen voor de frisheid.” Zelf loopt hij met enige regelmaat, ook tijdens warme dagen, in pak door de stad. ,,Mensen vragen dan altijd of ik naar een feestje ga. Typisch Deventers. Alsof je er op een normale dag niet netjes uit mag zien.”

Stijlfout

Stefan de Vries, medeauteur van Het Blauwe Boekje – de stijlgids over manieren, eten, drinken en kleding – noemt de korte broek op werk een ‘dodelijke stijlfout’. Postbezorgers dwongen bij de rechter ooit met succes het recht op werken in een korte broek af. Alsjeblieft, doe het niet, smeekt De Vries.

,,Collega’s en relaties willen niet geconfronteerd worden met jouw lichamelijke gebreken”, trekt hij meteen van leer. ,,Korte broeken en open schoenen op het werk, het zou wat mij betreft verboden moeten worden. Want laten we eerlijk zijn. De meeste mannen hebben geen mooie benen. Te wit, te behaard of te dik. Dat moet je je collega’s niet aan willen doen.”

Volledig scherm Zo kan het wel. © FOTO HISSINK