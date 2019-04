Hitteletsel of hartafwijking? Brandweerman uit Bathmen overlijdt na marathon Rotterdam

Brandweer Bathmen verbijs­terd door plotselin­ge dood jonge collega na afloop Marathon Rotterdam

8 april De brandweer in Bathmen komt vanavond bijeen in de kazerne in Bathmen om hun plotseling overleden collega te herdenken. De 28-jarige vrijwillige brandweerman werd zondag onwel na het uitlopen van de Marathon Rotterdam en overleed. Zijn collega's zijn verbijsterd. ,,Zelden iemand met zo'n gigantisch uithoudingsvermogen gezien", zegt brandweerman Erik Brilman.