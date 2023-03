Hoe 50 meter een wereld van verschil maakt voor bezwaar tegen Deventer Stadsfestival: ‘Gaat echt hard’

Explosie met drie gewonden in Wijhe had voorkomen kunnen worden, tóch krijgt bedrijf geen boete

De stofexplosie bij Arva Specerijen in 2019 had voorkomen kunnen worden. Het bedrijf had geen explosie-luiken, waardoor drie werknemers gewond raakten toen een stofexplosie plaatsvond. Een van hen lag ruim drie weken met zware brandwonden in het ziekenhuis en raakte twee jaar arbeidsongeschikt. Het ongeval blijft zonder gevolgen voor het Wijhese bedrijf.