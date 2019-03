Hoe Annie M.G. Schmidt solliciteerde bij de bieb in Deventer (maar Annie uit Groningen werd aangenomen)

Het is een op het oog doodgewone sollicitatiebrief. Twee kantjes vol, keurig handschrift. Ietwat saai opgeschreven, misschien zelfs te saai. De onderbouwing om de brief te schrijven - de motivatie - ontbreekt. Wat rest is een zakelijke opsomming van werkervaringen en opleidingen, zonder enige spat van taalvreugde. De brief hoort toe aan ‘nummer 14’ op de lijst van sollicitanten, een lijst die in 1941 wordt aangemaakt nadat de Deventer bibliotheek een zoektocht is begonnen naar een nieuwe directeur. In de linkerbovenhoek van de brief staat klein, nog net leesbaar, de naam van de schrijver. Precies zo opgeschreven zoals ‘we’ haar jaren later leren kennen: Annie M.G. Schmidt.