Hoe conflict over aanrijding compleet ontplofte in Deventer: ‘Ik schrok me kapot’

Het is rond enen. Diep in de nacht. Deventer slaapt. Maar Davie N. en Robin de C. niet. De twee beste vrienden hebben veel te veel gedronken en geblowd. De C. is gefrustreerd. Hij heeft een conflict met een jongen uit de buurt. Ze besluiten half februari 2023 iets te doen, waar ze ontzettend veel spijt van krijgen.