Hoe de Deventer Lebuïnuskerk een vuurtoren werd

Dat is 'm dan, zegt Michael Spijker, wonend in het elf verdiepingen tellende flatgebouw Dreefstaete aan de Dreef, in de Deventer buurt Borgele. „Dat is de muurschildering die een paar jaar geleden is aangebracht. Als een soort verfraaiing van het appartementengebouw naast die van ons. Je ziet het mooie IJsselfront, het stadsgezicht met de Lebuïnuskerk, de trots van Deventer. En daar heb je dat onding."

Ongelukkig

Spijker wijst naar de straatlantaarn. Pal voor de muurschildering. Pal óók voor de Lebuïnuskerk. Hij zucht. En nog eens. „Je vraag je af hoe mensen dit verzinnen. De straatlantaarn is ruim twee jaar geleden geplaatst, in februari 2016. De muurschildering al lang daarvoor. Nog diezelfde week heb ik als voorzitter van onze bewonerscommissie aan de bel getrokken bij de gemeente Deventer. Over de ongelukkige gekozen plek. Moet je nagaan: zolang zijn we hierover al in gesprek met de gemeente."

Maar waarom dan? Spijker noemt het een 'complex' verhaal. „Het heeft te maken met het opknappen van de woonomgeving. De parkeerplaats is onder andere uitgebreid. Dat betekende ook een nieuw verlichtingsplan. Dat plan is kennelijk heel lang geleden opgesteld, nog voordat de muurschildering is aangebracht. De aannemer heeft de lantaarnpaal in 2016 geplaatst volgens instructies. Maar toen had het woonbedrijf al de muurschildering laten plaatsen."

Kip-ei

Wat volgde is een welles-nietesdiscussie, of misschien wel het verhaal van de kip en het ei. Over deze lantaarnpaal en een paar andere lichtmasten, die pal voor de galerij van de Dreefstaete zijn geplaatst. En daardoor bij mensen op de eerste verdieping naar binnen schijnen. „De gemeente heeft in het begin lang volgehouden dat de straatlantaarn er al stond en pas dáárna de muurschildering is aangebracht", zegt Spijker. „Dat sloeg natuurlijk nergens op, want op foto's was duidelijk te zien dat juist het tegendeel waar was. Toen we het daarover eens werden, kregen we te horen dat verplaatsing van de lantaarn te duur zou zijn. We moesten er maar aan wennen."