Hoe De Hip van Deventer studentenstad wil maken (en protest nachthoreca de Brink koud laat)

Vuurwerk en fakkels bij Adelaars­horst: Eag­les-supporters laten onvrede merken, rust keert terug

Het was zondagmiddag korte tijd flink onrustig bij het stadion van voetbalclub Go Ahead Eagles in Deventer. Een paar honderd supporters verzamelden zich eerder op de dag in de binnenstad om vervolgens met vuurwerk, fakkels en een hoop rumoer naar de Adelaarshorst te begeven.

