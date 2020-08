Hoe Deventer de tragische dood van 11-jarige Damiaen en Jacques vergat: ‘Er moet een herinnering komen aan dit drama’

Daar sta je dan als verpleegster en zie je hoe het lichaam van je overleden zoon, gesneuveld in oorlogsgeweld, wordt binnengebracht. Het moet voor Grietje van Doorninck vreselijk zijn geweest om haar eigen Damiaen te identificeren. In maart 1945 is de Lebuinuskerk crisiscentrum na de inslag, waar de slachtoffers naar toe werden gebracht. Moeder van Doorninck was verpleegster in het crisisteam, zat in het verzet en had veel onderduikers in huis.