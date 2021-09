Hoe Deventer haar inwoners eert: stadspenning bijzondere erkenning voor Anjo de Bont

rapport Griekse furie van Go Ahead Eagles laat Deventer vuur ontbranden: ‘Deze mentale opsteker haalt de druk weg’

29 augustus Een getergde Griek, de Duitse muur en een Zweedse handenbinder in de spits. Op een zinnenprikkelende voetbalavond heeft Go Ahead Eagles in de eredivisie met de 2-0 zege op Sparta de bevestiging afgegeven dat de lange en loodzware weg naar handhaving niet alleen is gebouwd op mooie woorden.