Hoe deze Deventer buurt problemen met arbeidsmigranten aanpakt: ‘Heel veel zijn vertrokken’

Frustratie om grootste medicijnte­kort ooit (en dit is waarom een oplossing nog ver weg is)

Nog nooit was het medicijnentekort zo groot als in 2022. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) komt in januari 2023 met de definitieve cijfers, maar laat nu al weten dat 2022 de boeken ingaat als een jaar met het grootste medicijntekort ooit. Het leidt tot frustratie bij artsen en patiënten en in sommige gevallen tot agressie aan de balie van de apotheek.

14 december