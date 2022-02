Hoe Diepenveen een half miljoen euro ophaalt voor sportclub 2.0

Man valt om onduidelij­ke reden in de IJssel in Deventer, klimt er zelf weer uit en moet mee naar het ziekenhuis

Een man is dinsdagmiddag in de IJssel terechtgekomen, ter hoogte van de Welle in Deventer. De politie vermoedt dat de man per ongeluk in het water gevallen is. Hij kon zelf het water uit klimmen, maar is wel met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Of hij mogelijk onder invloed was, is niet duidelijk.

15 februari