Hoe dit Deventer bedrijf een hoofdrolspeler werd in de Messi-gekte: ‘Je moet een beetje geluk hebben’

Hoe Lowlands ooit aan de neus van Deventer voorbij­ging: ‘Het risico op overstro­min­gen was te groot’

20 augustus Als een hardnekkig virus niet anderhalf jaar geleden het land was binnengedenderd, waren dit weekeinde tienduizenden muziekfans uit hun dak gegaan op Lowlands in Biddinghuizen. Dat had ook maar zo Deventer kunnen zijn geweest. Want een kleine 30 jaar geleden was het Worpplantsoen - plus omliggende weilanden - de enige andere potentiële Lowlands-locatie. Reconstructie van een kortstondige muzikale flirt.