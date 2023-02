Hoe dit Deventer initiatief steeds meer mensen uit de schulden haalt: ‘Mensen schamen zich’

De bruine kroeg: zeldzamer, maar ‘met de juiste finetuning’ blijft-ie bestaan: ‘Bij mij is er echt een huiskamer­ge­voel’

Het aantal cafés daalt en de verdwijnende cafés zijn veelal de bruine kroegen. De kroeg wordt steeds vaker een koffiebar of hippe tent met smoothies op de kaart. Toch zijn er in onze regio voorbeelden van bruine kroegen die tegen de trend in juist volop toekomstmuziek ademen. ,,Met de juiste finetuning kun je in deze tijd nog heel goed bruin zijn.’’

4 februari