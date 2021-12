Hoe duik in Deventer kolk Davion (15) fataal werd: ‘Mooie herinneringen helpen bij verwerken verdriet’

De zonnige woensdag 2 juni 2021 gaat de Deventer geschiedenis in als een gitzwarte dag. Het is de dag dat Davion overlijdt tijdens het zwemmen in de Rielerkolk. De impact van het drama is groot, de schok is door heel Deventer te voelen.



Voor de familie is de pijn en het verlies met geen pen te beschrijven. Davion was een leuke, vrolijke jongen, vertelt moeder Anita van Gent. ,,Altijd bezig, altijd buiten.”



Voetballen, spelen met vriendjes, het bos in rond de Douwelerkolk of magneetvissen. ,,Davion was dol op de natuur. Misschien wilde hij daar later iets mee doen. De vlinder was zijn favoriet. Hij was ook geïnteresseerd in het leger. In die hoek had zijn toekomst ook kunnen liggen. Hij ging met een metaaldetector op zoek naar voorwerpen in de grond, dat past daar wel bij.”