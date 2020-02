Hoe een complete wijk 25 jaar geleden bijna werd ontruimd door het stijgende water bij Deventer

,,Het waren de spannendste dagen van mijn carrière”, zegt Wim Visscher, destijds vanuit het Waterschap Veluwe verantwoordelijk voor waterkering aan die zijde van de rivier. Later zou hij zich buigen over de oplossingen in het door de hoogwaters van ‘93 en ‘95 opgestelde plan Ruimte voor de Rivier en onder meer de dijk bij het Deventer plantsoen verhogen en verstevigen. Maar in 1995 stond hij op de nabijgelegen Wilpse Klei toen die polder doelbewust onder water kwam, om die enkele centimeters verlichting te brengen die de enge IJsseldoorgang bij Deventer broodnodig had. Het water bulderde de polder in, en sloeg de straatklinkers uit de weg.