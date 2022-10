Hoe een fout van haar school de examenvreugde van Sabrina (17) verpestte: ‘Gelukkig kan de vlag nu alsnog uit’

Hake haalt met GA Eagles een punt-plus tegen Cambuur en ziet veel pluspunten

Geen pluspunt, maar een punt-plus: die kwalificatie geeft René Hake aan de 0-0 van zijn ploeg tegen Cambuur. ,,Want we gingen steeds beter spelen”, constateerde de trainer van Go Ahead Eagles zondag tot zijn grote genoegen.

9 oktober