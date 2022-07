Hoe één hockeywedstrijd het leven van Eileen (31) uit Deventer veranderde: ‘Altijd het gevoel er niet helemaal bij te horen’

Weer commotie bij sloopwerk voormalige drukkerij Deventer: muur valt op busje

Een half geplet busje, maar gelukkig geen gewonden. Dat is het resultaat van een merkwaardig ongeval bij een pand op het terrein van Roto Smeets in Deventer. Het is niet de eerste keer dit jaar dat hulpdiensten moesten uitrukken.

5 juli