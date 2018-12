Hoe een ‘normale jongen’ uit Deventer het vertrouwen wint van de grootste criminelen

Geert Grote Universi­teit van Buves van Deventer naar Kampen en nu in Limburg neergestre­ken

8:01 De Geert Grote Universiteit (GGU) is in haar zoektocht naar een nieuwe opslagplaats voor haar bibliotheek neergestreken in Limburg. De zelfbenoemde universiteit zonder studenten verkaste eerder van Deventer naar Kampen, nadat ze in Deventer volgens oprichters Sybrand en Jeroen Buve - laatstgenoemde is vorig jaar overleden - jarenlang tegengewerkt was. De Biblioteca Launiana, een collectie van 50.000 boeken, ging mee naar Kampen. Maar ook in deze stad hield de GGU het voor gezien.