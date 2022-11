Hoe Elio Talamini (96) de ongekroonde koning van Deventer blijft: ‘Hij verrast me nog steeds’

met video Verdachte (37) gewapende overval op Turkse bakker in Deventer wijst ineens zijn broertje als dader aan

In de Turkse bakkerij Mevlana in Deventer werd in de vroege ochtend van 26 juli een gewapende en gemaskerde overvaller weggejaagd. Een 37-jarige man uit Deventer bekende eerst de overval, maar kwam vorige maand met een nieuwe verklaring. ,,Het was mijn broertje”, zei hij donderdag tijdens de strafzaak.

3 november